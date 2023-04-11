南部水情吃緊，高雄市長陳其邁今天陪同行政院長陳建仁、經濟部長王美花等人前往高屏溪溪埔伏流流水視察及聽取簡報，陳其邁表示，高市府正與中央合作全力推動多元水源開發並配合節流措施，至4月底前能夠穩定供水，同時也進行水質改善，確保市民用水無虞。

陳其邁感謝行政院對於高雄抗旱工作的規畫與支持，除了增加11口抗旱水井，也增加了伏流水裝置的建置以補充水源，提升供水韌性與穩定性。

高雄市長陳其邁表示，高市府正與中央合作全力推動多元水源開發並配合節流措施，至4月底前能夠穩定供水，同時也進行水質改善，確保市民用水無虞。(林雅惠攝)

此外他強調，針對山區及偏遠地區農業用水需求，大樹區設有2部大型移動式淨水設備，公所、農會及水利局會全力配合推動配套措施，協助有需求農民以水車補充水源。

陳其邁說，水資源的開發運用需要跨區域合作，才能確保穩定供水及供水設施與地下水補注計畫順利進行。他更表示，除了開闢水源，市府也會全力推動改善水質的相關設施，包含管線替換、水質過濾等，以達市民期待並確保用水無虞。

水利署表示，因應氣候變遷衝擊，須持續推動多元水源開發，降低對降雨依賴，如河槽補注地下水、伏流水、再生水、海淡水及曾文南化聯通管等均已展開中，並將於今年6月配合荖濃溪疏濬工程進行河槽地下水補注計畫，同年11月接續於林邊溪新埤大橋上游進行補注計畫，以提升高屏地區整體水資源韌性，也籲請國人配合政府的各項節水措施，共同努力省水度過旱象。