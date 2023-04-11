國泰證期協理簡伯儀指出，金管會公告3月外資淨匯入38.29億美元，是連續三個月呈現淨匯入，第一季外資合季淨匯入138.76億美元（約合新台幣4,226億元），是2008年之後、近15年同期外資淨匯入新高，第一季的匯入的金額也超越去年全年外資淨匯出金額135.64億美元。

近六個月來，除了去年12月外資提前放假，單月淨匯出7.8億美元外，從去年10月到今年3月的半年間，外資淨匯入227.79億美元，意即有近新台幣7,000億元的熱錢回流台股。

觀察外資大舉匯入主要為近期美國相關經濟數據轉佳，境外資金需求減弱，由於外資的匯入對於股匯市而言看法均偏向正向，提供台股下檔支撐。

從技術面來看，近期指數出現震盪整理，2月以來，股價呈現緩步盤堅，日前指數曾經寫下15,951點再創近期新高，距離萬六關卡僅差不到50點，整體型態上，大盤從大致上呈現高檔區間震盪。

因此，區間高低點15,186～15,951點可視為盤勢支壓區，若未明線帶量突破，預期4月仍維持整理期。從線型架構來看，目前指數短、中、長期均線維持多頭排列，技術面顯示多方格局未遭破壞，大盤仍由多方掌控。