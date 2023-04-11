母親節即將來臨，伊甸基金會桃園庇護工場今天邀請庇護員工小揚以及他的媽媽參與宣傳活動手做蛋糕，另邀請伊甸桃園服務中心的慢飛天使鈞鈞，在小揚的陪伴下一同製作，創造庇護員工與早療兒童共融機會。伊甸基金會母親節蛋糕即日起開賣，至4月30日前預訂能享有9折早鳥優惠。

今年28歲的小揚患有中度智能障礙，來到伊甸庇護工場10年，高中畢業後曾擔任賣場及加油站作業員的他，因速度無法達到工作要求，無法在一般職場穩定工作。在家人鼓勵下來到庇護工場，從學習產品包裝開始，漸漸地對烘焙產生興趣，3年前開始學習製作麵包、餅乾，起初因手部協調較差，整形麵包時會讓內餡跑出而感到挫折，在不斷練習之下，如今他已能勝任揉麵團、秤重、麵包整形等步驟，從烘焙中逐漸獲得成就感與自信。

伊甸庇護員工攜手慢飛天使做蛋糕，鼓勵民眾踴躍訂購母親節蛋糕做公益。(伊甸基金會提供／呂筱蟬桃園傳真)

小揚也化身蛋糕師傅認真地帶領1歲多的慢飛天使鈞鈞，仔細塗抹奶油並捲起蛋糕，一步步引導鈞鈞一起完成蛋糕，並送給媽媽們。伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，伊甸庇護工場產品無論品質、口感都不輸一般業者，盼身心障礙朋友專業產出的商品能被社會大眾支持肯定，讓身心障礙朋友有更多機會與發展空間。

基金會在母親節前夕，除有人氣招牌的日式輕乳酪蛋糕、典藏起酥蛋糕、奇亞籽南瓜磅蛋糕，今年新推出民眾敲碗許久「覆盆子蛋糕捲」，酸甜清爽的莓果風味，讓媽媽們可以「吃甜甜，笑咪咪」。