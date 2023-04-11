山友登山重感冒意識模糊，空勤直升機馳援翠池山屋吊掛後送就醫。(空勤總隊提供)

攀登雪山重感冒意識模糊 空勤直升機翠池山屋吊掛救人

一行4人的山友今天攀登雪山途中，在翠池山莊一名楊姓男子因重感冒，意識模糊，緊急向苗栗縣消防局求助，苗栗縣政府消防局考量情況後，向消防署申請空勤總隊直升機吊掛，於今天中午12時47分完成吊掛作業，並後送至東勢河濱公園，於中午1時05時落地，將病患交由消防局救護車後送就醫。

空中勤務總隊指出，台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，11日執行苗栗縣政府消防局申請翠池山莊男性登山客乙員，因高山症意識模糊無法行走待援任務。該隊接獲總隊下達命令，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-702號機執行任務；中午12時38時到達目標區發現目標。

空中勤務總隊表示，經確認待救者位置後，隨即完成作業場地勘察後，掌握現場天氣穩定，於中午12時40分開始進行吊掛作業，由消防署特搜隊員陶志偉出艙實施吊掛救援作業；於中午12時47分完成吊掛作業，並後送至東勢河濱公園，將病患交由台中市消防局救護車後送就醫。