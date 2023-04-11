國泰航空台灣區總經理趙文淦今日表示，2023年為國泰航空嶄新的里程碑，將以不斷增加航班及可兌換的機位為目標，日本航線將於5月開啟，自三月開放訂位以來，已是台灣旅客目的地首選。「國泰航空的國泰會員計劃」將於5月在台灣推出聯名卡友里遇航班，提供國泰世華亞洲萬里通聯名卡友及台新國泰航空聯名卡友週週兌換台北－東京來回機票，在春暖花開之際來趟東京之旅。

「國泰航空的國泰會員計劃」台灣會員數已突破140萬，國泰航空東北亞Lifestyle總監陳怡伶表示：「台灣哩程獎勵市場持續活躍成長，過去兩年間，會員不受疫情影響，持續善用日常生活消費賺取里數，再以里數換購國泰航空多元選物與台灣星級飯店等旅遊獎勵服務，而在2022下半年旅遊復甦以來，觀察會員運用里數兌換機票及飯店等旅遊相關服務，已超越疫情前的水準，且整體兌換的里數相較疫情期間已成長三倍。

繼香港後，台灣成為國泰航空第一個外站市場推出國泰航空里遇航班，並以台灣民眾旅遊首選地點東京為航班規畫，滿足台灣會員在航空飛行的需求，靈活帶動里數的運用。」

國泰航空將於5月為國泰世華亞洲萬里通聯名卡友及台新國泰航空聯名卡友推出國泰航空里遇航班，卡友於4／19(三)12：00可以20000里數兌換東京來回機票，5／1(一)至6／30(五) 在日本實體店面消費滿50000日幣，可獲500 「亞洲萬里通」里數。若里數不夠，還可以參加4／11-4／30的「點點轉好哩」的快閃活動，最高可額外獲得5000「亞洲萬里通」里數。

「國泰航空的國泰會員計劃」持續拓展哩程運用面向，更貼近會員生活。近年國泰航空持續與歌手合作，如今年的五月天與告五人，會員們可以透過里數換購一票難求的演唱會門票。睽違7年香港歌手陳奕迅將於7月再次回到台北小巨蛋，本次國泰航空更榮幸成為指定航空公司，並有更多合作規劃將帶給台灣會員。

國泰航空近年持續加強電商平台的服務與顧客體驗，且推出彈性的「里數加現金」換購功能，讓會員可以更自由的運用里數，於家中即可享受與世界同步的購物快感。今年國泰航空網上購物為會員特別推出國泰航空獨家商品：國泰x Start From Zero手工精品麻將、國泰x Start From Zero特別版升級再造備餐間收納箱，及國泰航空小童機艙服務員套裝，透過里數收藏飛行的獨家回憶，航空迷絕不可錯過。