中國大陸外交部網站消息，大陸外交部發言人華春瑩11日宣布，經雙方商定，巴西總統魯拉將於4月12日至15日對中國進行國是訪問。

當地時間4月10日，巴西總統魯拉執政滿100天，當晚11時許他發布推特預告即將開啟訪中之行，並表示期望加強巴中之間的交易夥伴關係。

「各位晚安，明天早上我將啟程前往中國」魯拉表示。他介紹此行目的是加強與巴西最大交易夥伴中國之間的關係，「為了建設一個更美好的國家，還有很多工作要做。我們、政府和社會可以共同建設什麼？」

當天稍早，魯拉還發推稱，「巴西與中國的關係非常好。我們都是金磚國家的一部分。中國是巴西的主要交易夥伴。」他還表示，巴西將努力對大陸銷售更多產品，加強與中國的貿易聯繫。

綜合巴西媒體報導，因患流感和肺炎而推遲訪華行程的巴西總統魯拉，當地時間4月11日開啟訪中之旅。如果成行，這將是他第三次對中國進行國是訪問，也是他今年1月就任巴西總統以來首次訪問域外國家。

觀察者網稍早報導，中國是巴西長期的最大交易夥伴，巴西政府也希望通過此訪來重點尋求投資以及實現巴中雙邊貿易關係的多元化。據巴西政府方面披露，中巴兩國目前正在談判協商的各類協定涉及綠色經濟、科技合作、肉類市場開放等多個方面。

巴西外交部官員表示，巴西希望在鐵礦石、大豆、豆油和肉類出口之外擴大對中貿易，並準備簽署有關技術、創新和可持續發展的協定。

另據巴西《經濟價值報》網站報導，魯拉此次還將討論巴西加入共建「一帶一路」倡議的議程。「巴西247網」報導稱，使用本幣進行貿易結算也是此次巴中雙方領導人會晤時將要討論的重點議題。

此外，魯拉原本計畫與一支大型代表團共同到訪中國，其中包括6名內閣部長、州長、議員和240名商界領袖，其中超過1／3來自農業領域，這些名額一度供不應求。

不過，據外電稍早前報導，數百名巴西農業企業的代表早在魯拉之前提前抵達北京，尋求增加對中出口合作、吸引更多投資專案，3月底已有企業簽署了幾項私人協定。目前尚不清楚這些企業代表之後的行程安排。

另據巴中通訊社等近日報導，此次隨團出訪中國的名單將再添12名巴西聯邦參、眾議員，預計參議院議長帕切科也將加入代表團一行。屆時，陪同總統訪華的巴西國會議員總數將擴大至39人。