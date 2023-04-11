竹聯幫明仁會綽號「磊哥」的吳姓男子，去年強押某虛擬幣技術公司幹部，逼對方轉帳40萬顆泰達幣（約1200萬台幣）才放人，吳犯案後躲到柬埔寨KK園區避風頭，一直到今年3月才返台，但仍遭北市刑大逮捕，吳還向警方遺憾表示，為此他還無法參加今年2月的大會春酒，沒想到還是被抓。

吳為避風頭躲到柬埔寨，無法參加今年幫內的高調春酒。（本報資料照片）

北市刑大偵四隊指出，吳男去年6月時，率眾找上北市一家虛擬貨幣技術公司，向曹姓負責人嗆聲，他們一名綽號胖虎的手下挪用公款，跑來他們公司上電腦課，還因為曹的「指導」，投資虛擬幣輸了1000多萬，要曹等人為此負責。

警方查扣大批刀械棍棒和小丑面具。（警方提供）

吳嫌等人先是露出腰間槍械，接著聲稱要把曹等人抓到山上活埋，陸續將曹在內的4名公司幹部，帶至當鋪、旅店內拘禁，期間不斷恐嚇對方還錢，曹等人被迫轉給吳嫌40萬顆泰達幣（USDT，約合台幣1200萬元），另外還簽了1張1500萬元的本票才獲釋。

吳案後為避風頭，去年7月便前往柬埔寨KK園區，疑似在當地繼續指揮詐騙集團，一直到今年3月才悄悄返台，並在北市文山區躲藏。

刑大偵四隊經連月追查，日前兵分5路，逮捕吳在內的5嫌，吳辯稱是投資糾紛，還說因為此案他在柬國躲了半年多，甚至沒法參加明仁會上月舉辦，滿是辣妹跟豪車的盛大春酒，言談中還充滿遺憾，警訊後被依組織犯罪、恐嚇等罪送辦。