國民黨新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗今(11日)向監察院檢舉，駐美代表蕭美琴2020年競選花蓮縣立委的「政治獻金會計報告書」疑似申報不實。民進黨立委何志偉認為，政治獻金申報都是公開透明，沒有問題就不要無中生有。

綠營日前攻擊國民黨台北市前議員羅智強在桃園行腳，卻在高雄有6千元住宿的政治獻金支出。簡榮宗今向監察院檢舉蕭美琴，指控她2020年競選花蓮立委，選前之夜明明都整天都在花蓮掃街、遊行，卻用政治獻金支出台北的15萬元餐宴，認為此事不合常理、涉及會計報告書申報不實。

民進黨立委何志偉表示，政治獻金申報都是公開透明，若沒有問題就不要無中生有。（本報資料照片）

何志偉今在「新聞大白話」節目中表示，關於政治獻金法，台灣畢竟是法治國家，不會出現法院因為執政黨不同，而有立場偏頗的問題。他也解釋，政治獻金法支出的部分，有人事、公關、宣傳等10條規定，蕭美琴只要有申報，每一筆都會去稽核、勾銷，如果有申報，問題都不會太大。

至於蕭美琴為何選前之夜會在台北餐宴，且蕭未來可能是民進黨副總統人選，更應被高標準檢視，何志偉緩頰表示，選舉期間可能人手不足，但不管實際上政治獻金申報如何，既然已經有公開、透明，那有問題就來查，沒有問題也不要無中生有。