台達佈局分散式電網與微電網技術多年，自2018年以來已100%履約完成國內外多套儲能系統，包括數個離島微電網，以及整合市電、燃氣發電、儲能、再生能源等多電源混合型微電網等專案，協助電廠、輸配電與再生能源電廠穩定運行。未來將持續攜手台電，引領儲能進入微電網應用，將每個區域都打造成能夠自給自足的微電網，再從單一微電網做到多重微電網，實現網內供電穩定、網外互相支援的大電網，協助台灣電網穩步轉型。

台達表示，儲能系統初期主要應用在發電端，執行再生能源電力平滑化、調頻輔助服務等電網端(表前)應用，隨著再生能源發電占比提升與分散化，儲能系統「從表前延伸到表後」是發展趨勢，應用也擴展到轉移再生電能、微電網和用戶端(表後)的能源管理。這種轉變讓儲能不僅可以優化用戶端的能源效率，還能兼顧電網端的穩定性。

台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示，台電於2022年提出「強化電網韌性建設計畫」，旨在提高電網因應事故的能力，並推動儲能建設讓再生能源穩定發展，以實現2050淨零轉型目標。其中，微電網儲能是實現此願景的重要元素，透過儲能系統有效調節區域微電網內的發電、配電與用電，穩定電網頻率，且可就近使用再生能源；事故發生時亦可獨立運轉供電，來維持供電穩定性、提高能源使用效率，在台電「強化電網韌性建設計畫」中，除本案外，台達亦與合作夥伴共同取得台南南化二次變電所區域電網儲能計畫之標案。

本案為「區域電網儲能計畫」中最大也最早啟動的項目，這套配電級微電網儲能系統容量達5MW/7.68MWh，將在變電所端連接柴油發電機、太陽能電力系統以及用戶終端用電負載，打造一個可併網也可獨立運行的微電網。萬一電網發生事故，饋線電網端切離，由儲能系統形成獨立電網（Grid Forming），控制微電網電壓與頻率，進而提供微電網區域範圍內穩定的電力。

儲能系統的複雜性高，涉及的風險也多。台達作為掌握關鍵技術的本土廠商，多年來踏實耕耘儲能方案，不斷積累軟硬體開發、原廠技術支援、實戰經驗和維運服務能力。除了投資上億打造全台最大16MW儲能整合測試平台，讓客戶在系統出廠前就能確認性能與整合性之外，也提供24小時的原廠O&M運維服務。在安全性方面，台達儲能系統通過UL 9540A認證，更與公部門、協力廠商及檢測單位合作，全力為客戶及社會大眾把關風險。台達將繼續透過實戰經驗協助電業和工商用戶建置穩定可靠的儲能系統，成為儲能產業實在的力量與夥伴。