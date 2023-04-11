「動見資本」(insight capital)公司遭檢舉未經主管機關許可，聲稱透過大數據及AI演算法手法，違法招攬客戶從事國際金融投資，5年攬客投資金額高達數億元，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索，約談該公司郭姓總經理、胡姓副總理經理及曾姓幹部3人到案。

據該公司官網指出，該公司成立於2014年，是一個專注於找尋金融商品最適價格與套利機會的公司。模型採用大數據與AI的演算法，分析金融交易數據與新聞內容，透過LSTM CNN等類神經網路分析與預測，接著經由演算法最佳化下單策略，以達到最佳投資報酬率與最低風險值。

該公司目前交易的市場有台灣、香港、新加坡、大陸，交易標的為期貨、股票、選擇權、外匯等。主要交易策略為突破型策略與套利策略。據了解，該公司去年曾獲頒第21屆金峰獎年度十大傑出企業獎項。

但檢調接獲檢舉，指動見資本公司遭檢舉未經主管機關金管會許可，於2015年起至2020年間違法代客從事國際金融投資，攬客投資金額高達數億元，涉犯《證券投資信託及顧問法》第107條第1款、第2款、第16條第1項等罪嫌，北檢11日指揮台北市調查處執行搜索4處，約談被告郭男3人調查。