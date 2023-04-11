營養均衡多運動，才能延緩退化及失智。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣進入高齡化社會，許多長輩自己在家，煮一餐吃好幾餐，有時還會忘記吃飯，導致營養不良肌力差；衛生局長陳南松提醒長輩，呷營養、多運動，增強免疫力，才能預防及延緩失能失智。

長輩年紀大胃口差，東西吃很少，吃飯有一餐沒一餐，造成肌力差走路不穩常跌倒受傷，記憶力也變差，常忘記親人的名字，有時還會忘記吃飯，讓家屬很著急，不知道要怎麼照顧長輩的日常飲食。

生理或心理的原因，都會使長輩胃口差吃得少，如何提升長輩飲食營養，進而預防及延緩失能失智？南投縣社區營養推廣中心營養師楊淑茹，建議可以利用天然辛香料如蔥、薑、蒜、八角、當歸、馬告等，增添菜餚香氣提升食慾，並多陪伴長輩用餐。

遵守「我的餐盤6口訣」每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯與蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙的概念，可均衡攝取各類食物；若長輩胃口不佳可以少量多餐，增加餐間點心如牛奶麥片、水果優格、堅果穀物飲等，盡量吃足所需營養素；最重要的是善用烹飪技巧將食物切小塊、切碎、磨泥，改變飲食質地符合長輩牙口好咀嚼，吃得下才能提升營養。

陳南松指出，長輩呷營養要維持「三好一巧」吃得下、吃的對、吃得夠、吃的巧；還要養成規律運動的習慣，才能促進新陳代謝，增強免疫力，預防及延緩失能失智。民眾如果有營養相關問題，可洽詢社區營養推廣中心（049）2234221，或利用南投縣政府衛生局官網線上申請營養評估，由營養師提供專業服務。