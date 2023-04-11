徐乃麟今（11日）趁華視《天才衝衝衝》錄影空檔受訪，聊到近日大兒子徐新洋在網路上曝光他與2個兒子穿西裝的帥照，臉上露出得意笑容。對於網友稱讚他比徐新洋、小兒子徐廷墉還要帥氣一事，他謙虛的說：「不敢當，青出於藍而勝於藍，要退位給年輕人才對」。

徐乃麟今趁錄影空檔受訪。（華視提供）

徐乃麟透露徐廷墉在去年底返台，一家人拍攝全家福主要是慶祝徐廷墉在美國取得博士學位，徐廷墉2017年從芝加哥大學理化系畢業後，因成績優異直接跳過研究所階段，保送耶魯大學博士班。徐乃麟說，他與老婆對孩子的教育都偏向順其自然，「他們想讀就讀，不想給孩子壓力，每個父母給孩子的都不一樣，人各有命」。

徐廷墉之後將在美國藥廠就業，徐乃麟坦言如果可以，還是希望每個小孩都留在身邊，「他在美國我會更思念他，之後他只有放假才能回台灣，或是我們約在國外一起度假」。他日前與老婆特地飛到美國慶祝徐廷墉取得博士學位，在當地停留21天，之後計畫一年飛去一次？他苦嘆表示，可以常常飛去是最好，但光時差問題就讓他苦不堪言，「我這次到後面幾天才調好時差，結果就要回台灣」。

此外，北市內湖10日晚發生槍擊案，傳出被害人是名年約50歲的王姓製作人，還有消息指出他過去是徐乃麟、曾國城《台灣紅不讓》的工作人員「阿正」，徐乃麟坦言稍早有透過同期製作人得知消息，並表示當時隨著節目結束就不曾與對方聯繫，「不知道他是情殺、仇殺還是什麼意外。節目來來去去，後來都沒有再跟他有合作節目的機會，所以這幾年都沒有聯繫，只聽說他有去大陸一陣子」。

2024總統大選將至，郭台銘、侯友宜為國民黨的熱門人選，徐乃麟被問及將支持誰，他低調表示兒孫自有兒孫福，「人有命運，國也有國運，我覺得台灣的命運，就交給兩千三百萬台灣人決定吧。」