共軍航母「山東」艦上4架艦載機「殲-15」於10日上午出現在東部外海進行編組演訓，從台灣東部進入台灣防空識別區，創下首例。而在當日上午8點多，花蓮北區連續傳出4次爆炸巨響，當地民眾人心惶惶，甚至有人好奇是否兩岸開戰。對此，前空軍副司令張延廷今（11）日就表示「如果是音爆的話，飛機起飛的時候最重，滿油又載了這些武器，可能是那4架殲-15」，引發討論。

日本防衛省周一披露，共軍航母「山東」艦周日在接近日本沖繩島的海域進行了海空演訓。據《路透》和《衛報》10日報導，隨著環台軍演進入第3天，先前艦載機「殲-15戰機」從未進入台灣防空識別區，現在也創下了首例。我國防部周一表示，共軍航母在東部演練，但並未透露艦隊的位置。不過，國防部的海空域動態圖顯示，9日至10日之間，台灣東部海域有4架殲-15 戰機進入台灣防空識別東南角。

張延廷11日在廣播節目《POP撞新聞》中對此表示，「我們要做個假設，如果是音爆的話，是不是因為F16緊急起飛？後燃機開了，咚一聲，後燃機開了要加速，因為飛機起飛的時候最重，滿油又載了這些武器」；張延廷更推測，「那第二個是不是那四架的殲-15，那四聲咚、咚、咚、咚，剛好四架」。

而對於花蓮北區10日連續傳出4次爆炸巨響。國防部空軍司令部表示，該聲響並非演訓造成，將會配合相關單位調查。空軍司令部也指出，該空域周邊亦無其他可能造成音爆的空中活動目標，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。