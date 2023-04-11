代理鄉長江東成（黑衣背心）與地方各級民代連署爭取列車停靠富里鄉。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

代理鄉長江東成（黑衣背心）與地方各級民代連署爭取列車停靠富里鄉。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉人口約9千人，但對比隔壁台東池上鄉8千人，台鐵平日對號快車停靠池上卻多出2倍，地方認為台鐵忽視搭車權益，代理鄉長江東成也說，因車次不便，許多遊客搭車「跳過」富里鄉，轉而到隔壁鄉鎮旅遊，對地方不公平，因此各界發起連署「爭取新自強、普悠瑪或太魯閣號增停富里站」，台鐵花蓮運務段長吳金添已收下陳情書，允諾轉達台鐵局研議。

富里鄉公所指出，鄰近的花蓮玉里鎮人口數2萬2千多人，台鐵平日提供對號快車停靠班次16班；台東池上鄉人口數不足8千人，平日對號快車14班；而在兩鄉鎮中間的富里鄉人口數近1萬人，平日對號快車北上僅6班次，而南下只有5班次；富里鄉人口數多池上鄉近2千人，停靠班次卻較少。

鄉公所進一步指出，且北上對號快車上午時段（10點19分）僅有一班415次，下午班次也僅有3班次，過了晚間6點就無班次可以北上花蓮、台北等地；而南下班次，則於下午2點至晚間8點更長達近6個小時沒有對號快車停靠，對於富里鄉民不公平。

代理鄉長江東成指出，鄉公所2年多來多次向台鐵局提案增加停靠班次，台鐵回應需評估增停的必要性。因地方人口老化，年紀大鄉親都無法開車，因此需要便捷鐵路交通南來北往載運，呼籲台鐵局不能單憑每日平均上車人數或整體運載量能數依據，要重視地方需求強度。

江東成還說，因富里站每日停靠對號快車班次少，因此許多旅客改至玉里或池上站轉乘，致富里站平日乘車人數被嚴重低估。其實鄉內有富里鄉農會展售中心及知名大猩猩主題稻草藝術季，還有六十石山花季、羅山瀑布及風味別樹一幟的有機泥火山豆腐等著名景點及特產，觀光發展可期。

當地選出的縣議員鍾素政指出，花蓮中南區4個鄉鎮，出外多以鐵路為主，公路為輔，地方發展觀光，必要有便捷鐵路交通，希望台鐵能體會地方需求，儘速完成加開、停靠量能。也會請立委傅崐萁、陳瑩及鄭天財等委員，與地方各級民代一同積極爭取。

台鐵花蓮運物段長吳金添表示，有關地方爭取列車增停富里站一案，台鐵相當重視地方鄉親聲音，允諾會將陳情書轉而台鐵局上級瞭解，擬定地方運能需求等方案。