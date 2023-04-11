彰化縣大城鄉潭墘國小建校64年，在少子化浪潮下，雖已被彰化縣政府公告將自今年8月1日停招，將轉型為遊學中心，但當地不少民眾都反對廢校，不但有退役3星上將陳國祥簽下反對潭墘國小廢校連署書，該校學生也向總統蔡英文發出公開信，疾呼「請您救救我的學校！」

反對潭墘國小廢校聯盟明天將再對外表達抗議廢校的立場。（反對潭墘國小廢校聯盟提供）

擔任反對潭墘國小廢校聯盟會長的潭墘村長柯志憲指出，明天他將再抗議潭墘國小被彰縣府廢校。他認為彰化縣教育審議委員會黑箱作業，不公不義廢校，4年內大城鄉就廢了3校，黑箱作業。縣府曾承諾要好好運用廢校後的校園，但他勘查卻發現被停招的國小現在都成了廢墟。縣府若執意廢校，他一定抗爭到底。

潭墘國小1名三年級學生寫信給總統蔡英文表示，該校去年底才蓋好新的圖畫館，他當時覺得這真的是最棒的耶誕節禮物，但沒想到這個學期開學後，他卻收到有史以來最差的開學禮物，就是「彰化縣政府居然要廢掉潭墘國小」。潭墘國小廢校後，新圖書館的書沒人去借閱，不是很可惜嗎？

該生在信中指出，雖然他只是個小孩，只是個學生，但他有權利要求政府不要影響他的受教權，「親愛的蔡總統，請您來潭墘村走走，來這裡看看我們有多需要留下這個教育資源！」

「我有一個願望，就是想要請您救救潭墘村和我的學校。」另有學生寫信向民代求援指出，他是潭墘國小一年級學生，潭墘國小雖然很小，學生只有27個，可是他們的學校就像一個大家庭，廚房的廚媽、志工孫爸爸、學長學姐及老師都很照顧他，實在捨不得離開他們，如果廢校了，這個大家庭就會被拆散，大家以後可能就再也無法見面了。