金管會通過對丹尼爾證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱丹尼爾投顧）違反法令之處分案，經查發現丹尼爾投顧有違反相關法令規定之情事，考量丹尼爾投顧顯已無法健全經營，金管會依投顧相關法令規定，核處丹尼爾投顧廢止營業執照。
金管會進一步說明丹尼爾證券投資顧問股份有限公司違規4大罪狀：
一、丹尼爾投顧營業保證金低於法令規定應提存之額度，且營業保證金已全額遭執行扣押，迄今仍未改善。
二、丹尼爾投顧110年度之財務報告有資產不足抵償其負債之情事，迄今仍未改善。
三、丹尼爾投顧核有多次未經金管會核准自行變更營業處所，係屬累犯。
四、丹尼爾投顧總經理、財務部門之部門主管、主辦會計、投資研究部門主管及業務人員長期缺額，且自110年10月迄今未配置財務部門之部門主管，人員配置未符規定。
金管會決定依證券投資信託及顧問法第103條第5款及證券投資顧問事業管理規則第8條第5項，廢止公司營業許可。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。