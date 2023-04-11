金管會通過對丹尼爾證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱丹尼爾投顧）違反法令之處分案，經查發現丹尼爾投顧有違反相關法令規定之情事，考量丹尼爾投顧顯已無法健全經營，金管會依投顧相關法令規定，核處丹尼爾投顧廢止營業執照。

金管會進一步說明丹尼爾證券投資顧問股份有限公司違規4大罪狀：

一、丹尼爾投顧營業保證金低於法令規定應提存之額度，且營業保證金已全額遭執行扣押，迄今仍未改善。

二、丹尼爾投顧110年度之財務報告有資產不足抵償其負債之情事，迄今仍未改善。

三、丹尼爾投顧核有多次未經金管會核准自行變更營業處所，係屬累犯。

四、丹尼爾投顧總經理、財務部門之部門主管、主辦會計、投資研究部門主管及業務人員長期缺額，且自110年10月迄今未配置財務部門之部門主管，人員配置未符規定。

金管會決定依證券投資信託及顧問法第103條第5款及證券投資顧問事業管理規則第8條第5項，廢止公司營業許可。