中國大陸外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會。有記者提問，今天日本外務省發布了外交藍皮書，該文件表示日本對中俄兩軍在其邊界附近的聯合行動表示嚴重關切，對此，汪文斌回應稱，關於中俄軍事合作，已經多次表明立場，相關合作不針對第三方，完全符合國際法和國際實踐，不對任何國家構成威脅，也輪不到其他人說三道四。

汪文斌強調，中方敦促日方糾正渲染地區緊張局勢的錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，把構建建設性、穩定的對華關係表態，真正落實到實際行動上。

日本共同社10日報導，日中兩國政府10日在東京舉行「海洋事務高級別磋商」，有關部門司局級官員等就東海等海洋相關問題展開探討。日方對中國在日本周邊包括中俄聯合行動在內的軍事活動趨於頻繁表達了嚴重關切。考慮到中國大陸作為對蔡英文總統訪美等的回擊而在台灣周邊實施軍演，日方指出了台灣海峽和平穩定的重要性。