英國富時100指數目前漲0.44%，德國DAX指數漲0.59%，法國CAC 40指數漲0.82%。

礦業股稍早前一度大漲3%，目前漲幅回吐，但仍然上漲2.3%，在各類股中表現最佳。其次為汽車股上漲2%。食品飲料股跌0.7%，表現最差。

稍早前亞洲股市普遍上漲。由於投資人觀望本周陸續登場的重大事件，目前美股主要指數期貨微漲。道瓊指數期貨漲0.04%，標普500指數期貨漲0.1%，那斯達克100指數期貨漲0.15%。

在個股方面，全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）上漲約3%，其高層計畫本周四會見泰克資源（Teck Resources Ltd）部分加拿大股東，為收購該銅鋅礦商的計畫爭取支持。

沃達豐（Vodafone）漲0.81%，該電信巨頭已經解決持續數小時、影響英國數千家用寬頻用戶的斷網問題。

BMW漲1.68%，該德國汽車製造商宣布今年首季交車量年減1.5%，為58萬8,138輛汽車，但首季電動車銷量較去年同期大幅成長83.2%，達到6萬4,647輛。

上周五發布的美國3月非農就業數據大致符合市場預期，投資人的關注焦點將轉向本周將公布的美國與德國通膨數據，以尋找更多有關全球利率走向的信號。

在國際貨幣基金（IMF）與世銀召開春季會議之際，IMF將於今日晚些時候（格林威治標準時間13時）發布其最新的全球經濟展望報告。

此外，摩根大通、富國銀行和花旗銀行等大行也將在本周晚些時候公布上季業績，為美股財報季拉開序幕。