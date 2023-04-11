2023年土地市場首季總成交額186億元，年減少59%。建商購買土地金額年減逾6成，世邦魏理仕預期，建商今年大部分將專注於現有土地開發計畫，土地市場交易動能將以自用型買方購買工業地作為支撐。整體而言，2023全年土地投資額將呈雙位數衰退，然區位佳且開價符合市場行情的土地，對投資人仍具吸引力。

台灣央行3月決議升息半碼，是自去年以來連五次升息，不動產市場又添變數，影響投資人購買意願。世邦魏理仕預期，因應景氣走弱，許多國內外企業對於資本支出的態度將更趨謹慎，商辦市場租賃活動將持續受到衝擊，而部份自用型買方也將在短期內暫緩置產計畫。

據世邦魏理仕研究部統計2023年第一季全台大型不動產交易，土地及商用不動產成交金額合計近新台幣367億元，年減57% ，創下自2017年第三季以來單季最低成交量。進一步觀察台灣商用不動產市場，第一季成交額僅新台幣181億，年減54%，其中辦公室投資大幅衰退72%。

第一季台北市中心辦公室租賃市場平均空置率由前季的3.5%上升至5.5%，主要受到A辦淨去化量降至負值及新大樓完工的影響。在全球景氣走弱之下，外商租戶對於搬遷計畫抱持謹慎態度，市場上亦陸續有企業縮減辦公室面積，致使季內A辦淨去化量降至-4,748坪，落至七年以來單季最差水準。