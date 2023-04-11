歡度母親節講究儀式感，象徵團圓寓意的火鍋可謂搶占優勢。據外部統計，8成民眾過節選吃大餐，逾4成預算為3千元起跳，能讓媽媽休息免下廚又能輕鬆享好料的火鍋自然受青睞，現品牌就推招待龍蝦、免費送肉盤等優惠吸客。業者坦言，勞動節連假與母親節在即加上防疫解封，能感受訂位數持續增長，家庭客比例明顯上升，約占3成；另去年5月疫情重創餐飲業，今年同期業績有望攀升破30％。

嚮辣與Maybelline聯名掀起社群話題，限時擦紅唇就請吃龍蝦。（王品集團提供）

王品集團旗下嚮辣和牛麻辣鍋，首度與美妝品牌Maybelline聯名，即起至5月只要每桌4人以上擦紅唇、點海陸頂級嚮套餐，並在社群發動態及標記就送「頂級龍蝦」；另在卡片親上唇印並在背後寫下姓名電話投入票箱，可獲滿千折百現金折價券，同時有機會抽Maybelline彩妝組。

老四川寵愛會員，只要填寫指定表單直接送免費食材兌換券，包含牛豬羊肉等。（摘自老四川臉書）

鼎王餐飲集團則讓普發現金放大，4月30日前到旗下鍋物品牌消費滿650元就送總價破6000千元「爽肉券」，包括西班牙伊比利豬嫩肩胛、五花去骨鮮牛等多種選擇滿足媽媽喜好，兌換期限至6月底。堅持道地麻辣香特色的老四川，同樣搭普發熱潮，會員即起至6月30日填指定表單就送免費食材兌換券，包括特選翼板牛肉等。

黑毛屋「春野菜蕪菁鍋」吃到最後變身義大利麵，是一款清爽開啟、濃郁結尾的創意鍋物。（乾杯集團提供）

黑毛屋創意推新風味「春野菜蕪菁鍋」，以春季野菜及甘甜湯頭提起食慾，結尾再於湯頭中加入牛肝菌、奶油醬製成「松露風味牛肝菌奶蛋義大利麵」，讓人意想不到，即起至7月2日開賣；另成為乾杯集團Line會員，消費享點數累積，最高可換近萬元的豪華和牛美味。

馬辣推出快閃「土芒果季」，吃鍋還能品嘗多汁香甜的澄黃色果肉。（馬辣集團提供）

馬辣則用夏季土芒果喚醒大眾童年，讓人想起母親為孩子切果肉，自己卻只吃果皮上殘留果肉的回憶，即起推2至4周快閃「土芒果季」，有機會品嘗吸睛「芒果花」；另活動期間消費並與土芒果合照，分享至粉專指定貼文再留下以「芒」為主題的創意造句，有機會獲二人同行一人免費餐券。