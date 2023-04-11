35歲華視正妹主播宋燕旻擁有一張美麗臉蛋，還有傲人E罩杯，流利的口條和優質形象讓她收獲不少粉絲支持，前陣子她與老公外出時發生車禍，傷勢有些嚴重，請假休息一段時間後才康復重回主播台，近日她發布貼文向大家介紹表妹在不同家新聞台當主播，同在新聞圈的親戚關係引起網友關注。

宋燕旻昨日在facebook粉絲專頁發文，曬出自己與表妹貝庭的照片向大家介紹：「Hi，她是非凡新聞貝庭，我是華視新聞宋燕旻，我們是新聞圈的姐妹檔，而且四月份時段還打對台」，宋燕旻透露兩人的媽媽是親姊妹，直呼「能有同血緣關係的人在同一個工作圈真的是很棒的事情」。宋燕旻家族有表姐是大傳相關科系，她自己國中時就想當記者，表妹本來高一想讀心理系，後來也決定讀傳播科系，面試的時候還是宋燕旻帶著表妹去的。

當時宋燕旻以過來人經歷講述這行有多苦、薪水低等現實問題，「畢竟入行跟選郎一樣，錯了欲哭無淚，但她以一個初生之犢不畏虎的心，毅然決然的要念，我們也就含淚送她進地獄」，後來貝庭先是去廣播電台歷練，接著進電視台當記者，雖然都是傳播相關，但工作領域和內容卻截然不同，讓身為姐姐的宋燕旻坦言：「貝庭是我們家族最小的妹妹，我們都當她是長不大的孩子，要努力要經歷挫折，對我們來說是有很多的不捨跟心疼的」。

貝庭準備徵選主播時，宋燕旻也提供專業角度幫忙，目前兩人雖然在不同的電視台工作，而且時段還是打對台，但宋燕旻仍期許未來或許姐妹倆可以一起播新聞，並為妹妹打氣「望大家喜歡我也喜歡我妹妹」。