馬來西亞女子沈可婷2017年在凌晨撞死8名飆騎「改裝腳踏車」的少年，一度被判處6年有期徒刑，不過近日遭改判為無罪獲釋，消息曝光後引發熱議。對此，律師林智群提出4點分析，認為此事若發生在台灣「不可能判無罪」，沈可婷更會因此遭到肉搜而「社會性死亡（被忽視、孤立、隔離）」。

沈可婷當時在凌晨3時許開車回家，沒想到意外撞上一群飆騎「蚊型腳踏車」的少年，結果造成8死8傷，期間沈可婷兩度因證據不足而無罪釋放，不過檢方上訴後遭判6年有期徒刑，如今才終於確定無罪釋放；所謂蚊型腳踏車是一種去除剎車腳踏車，許多大馬少年除了藉此在山路上飆風，還會以直躺姿勢降低風阻追求速度。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，此案若發生在台灣，沈可婷不可能被判無罪，不管小屁孩幹什麼事情，車主一定是應注意能注意而未注意，「未注意車前狀況，有1%過失就成立犯罪」；二、少年爸媽會開記者會哭訴小孩很乖，只是喜歡騎快而已，「車主撞死人就是有問題」；第三點是媒體前往少年家採訪時，爸媽會拿出少年的畫畫，「說這麼好的小孩竟然被撞死了」；四是沈可婷會遭到肉搜，然後社會性死亡。

對此，許多網友紛紛回應，「台灣的應注意而未注意真的是…」、「一直覺得台灣的法律通常在處罰守法的人」、「我們家小孩很乖，都是被腳踏車帶壞的」、「最經典的是，你要注意別人的不注意、小心別人的不小心」，另外也有大馬人士說明，其實林智群提的4點在大馬都已發生，幸好最終上訴後成功推翻原判決。