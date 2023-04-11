桃園市政府推動一區一旗艦型共融式公園計畫，八德區選定面積高達3.5公頃的楓樹腳公園，市府斥資7800多萬元打造，重要的遊具包括有長頸鹿兒童遊戲塔、溜索、高架棧道與帶狀遊戲場，讓在地民眾引頸期盼，不過近期有民眾直呼「蓋很久怎麼還沒好」，對此工務局回應，預計10月完工，年底前可開放民眾遊玩。

工務局表示，一區一旗艦型共融式公園計畫目前擇定11區建置，其中八德區旗艦型共融遊戲場選址於楓樹腳公園，該公園位於八德都市計畫區與大湳都市計畫區中間，形似葫蘆狀，面積約為3.5公頃，園區東側將由教育局興建公立幼兒園及台電配合桃園捷運綠線設置通風豎井2項工程，其餘由工務局建置公園。

工務局指出，建置八德旗艦楓樹腳公園時，因考量尊重在地民眾的需求，原預計在規畫階段辦理現場工作坊，但受新冠疫情影響，為避免群聚改為線上電子問卷及直播調查，進行公民參與收集改造意見，期間為了讓整體規畫更能符合當地需求及地方特色，也提報公園適性發展審議會審議。由於該計畫案基地尚有3個工程需進行，為整合相關單位建議及協調介面，設計階段採滾動式調整，才於去年底完成工程發包。

工務局說，公園部分以「燦爛的童年時光」為主題，並結合當地多元文化，打造公園旗艦型共融式遊戲場，景觀改善工程項目包含高架景觀棧道、動物意象遊戲塔、共融式遊戲場、廁所修繕、鋪面改善及既有地形調整等項。目前整體工程進度為3.37％，正在進行噴灌水循環及照明配管、物料區整理、陰井基礎組模及澆置、HDPE管管溝開挖、場地整理等整地工作，預計10月30日可完工，年底前可開放給民眾遊玩。