男團FEniX 今(4／11) 舉辦首張專輯發行記者會，他們的視覺造型由謝金燕親自監督，謝金燕不僅重視穿搭，也幫他們調整拍照角度，峻廷說，他們一到現場，謝金燕就親切問候：「吃飽了嗎？」讓他們受寵若驚，直呼女神非常有親和力。MAX說，謝金燕也分享經驗談，讓他印象最深刻的是，「姐姐說做這一行有捨必有得，要果斷去決定，而不是優柔寡斷，要我們認定自己的方向跟定位是什麼」。

「FEniX」浦洋（左起）、家齊、MAX、承隆、峻廷推出首張正式專輯。（粘耿豪攝）

FEniX成員自選秀節目《原子少年》脫穎而出，去年10 月正式成團，今發片對他們來說，有如驗成果發表會。老闆詹仁雄特別到場加油打氣，宣布只要 FEniX 實體專輯賣破 8888 張，就規劃新節目；專輯若突破萬張，將送上百萬重機，並將其取名為「鳳凰號」， FEniX聽了開心直呼：「謝謝老闆！」詹仁雄還加碼承諾，只要新歌〈Look At Me〉MV 突破百萬點擊，就要幫他們舉辦粉絲見面會。

「FEniX」浦洋（左起）、家齊、MAX、承隆、峻廷推出首張正式專輯。（粘耿豪攝）

浦洋已有重機駕照，心目中理想的重機要價50萬元，他也希望存到足夠的錢，組一台屬於FEniX的車子。他表示，今天的發表會有點像在交成績單，5人心情都很緊張，峻廷也坦言昨晚「甚至都沒睡覺，一直在滑手機，也很期待大家看到MV的反應」，表示將會全力以赴的進行接下來所有的宣傳。