大象喜歡吃香蕉，但牠們沒有靈活的手指，也不像靈長類動物一樣懂得先剝皮再吃。不過德國柏林動物園裡一隻名叫潘帕（Pang Pha）的母象卻是與眾不同，牠不僅會剝香蕉皮，而且速度比人類還快。科學家認為，潘帕展現了極高的認知和操控能力，相關研究也已發表在最新一期《當代生物學》期刊。

透過鏡頭可以看到，潘帕用長長的鼻子捲起香蕉，稍微一擠一夾，把香蕉頂部掰開來，接著搖晃幾下，撕掉香蕉皮，再拿起柔軟的果肉塞進嘴巴，整個過程只花了不到10秒鐘。

德國柏林動物園一隻名叫潘帕（Pang Pha）的母象展現了驚人的剝香蕉技巧。

潘帕獨特的行為引起柏林洪堡大學伯恩斯坦計算神經科學中心的注意，研究牠的布萊希特教授（Dr. Michael Brecht）認為，潘帕從小被飼育員餵養長大，沒有和其他大象群居生活，很有可能是透過觀察人類的行為而學會了剝香蕉的技術。

研究人員表示，潘帕剝香蕉的速度「比人類還快」，而這種表現出現在大象身上，並不令人意外，因為「象鼻有著豐富的神經分布和複雜的運動控制能力。」「就像人類擅於操控物品，潘帕也展現了非常有效的觸覺策略。」

同時，潘帕似乎也懂得「獨享」美食。牠和其他大象在一起時會快速把香蕉連皮塞進嘴裡，但會留下最後一根剝皮享用。此外，牠也不吃整根變成褐色的軟爛香蕉。

潘帕向人類展示了大象擁有極高的認知和操控能力，接下來科學家將繼續研究牠們能否透過觀察同伴表現來學習新技能。