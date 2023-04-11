嘉義市81歲林姓義務人欠繳2015、2016年綜合所得稅及罰鍰共2435餘萬元，因多次催繳皆不償還，行政執行署嘉義分署去年11月以132萬元拍賣義務人3根紅檜，沒想到林姓義務人還是不繳納剩餘欠稅，以為執行署拿他沒輒，沒想到一得知嘉義分署要拍賣其名下5筆土地後，趕在公告拍賣前，就急急忙忙繳清所有欠稅。

行政執行署嘉義分署去年11月以132萬元拍賣義務人3根紅檜，沒想到林姓義務人還是不繳納剩餘欠稅。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

執行署嘉義分署指出，欠稅人林男父親在1987年間死亡，遺下嘉義市民生南路下路頭段2686坪土地一筆，之後林男與建設公司簽訂買賣契約出售土地權利，國稅局依此對他課徵104、105年度綜合所得稅及罰鍰共計2435萬餘元，但林姓義務人逾期不繳2年度欠稅及罰鍰，國稅局去年2022年3月１日起陸續移送嘉義分署強制執行。

行政執行署嘉義分署去年11月以132萬元拍賣義務人3根紅檜，沒想到林姓義務人還是不繳納剩餘欠稅。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

執行人員受理後除立即查封義務人名下5筆土地，並查出義務人位於嘉義市民生南路木材廠有珍貴木材可供執行，執行人員衡量義務人土地價值市價逾數千萬元，依比例原則先行強制執行木材，去年11月1日以132萬元價額拍定3根被查封的紅檜。

結果林男在紅檜拍賣後仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署立即就義務人被查封的5筆土地進行鑑價拍賣程序，查封的5筆土地中，又以連接嘉義市民生南路608巷的2筆約390坪相連土地最值錢，390坪土地鑑價金額高達3900萬元。

日前承辦書記官與林男及其家屬溝通，表示若仍不繳納欠稅，唯有對其所有土地進行法拍一途，屆時土地法拍價格可能會低於市價，義務人衡量利害得失後，日前已繳納2300餘萬元，全數清繳所有欠稅。