民進黨台北市議員11日透過臉書聲明，「我光明正大不是小三！再有人放亂話我將提告！並請民眾幫我截取證據，我會提供獎金致謝。」她說，陪同登記第二選區立委（士林、大同）立委初選的王世堅掃街後，竟接到民眾轉述，菜市場內傳聞她是前總統府國策顧問黃承國的小三，有心人找地方人士抹黑，不堪其擾且太離譜。

陳怡君接受電訪憤怒表示，自己陪王世堅前往士林區掃街後，就接到民眾電話轉述，現在菜市場內都在傳她是黃承國小三，不堪其擾因此才會在臉書自清。

陳怡君說，如果不自清，菜市場的婆婆媽媽謠言力道會愈來愈重。她也影射，只有陪王世堅掃街過一次，就遭抹黑，還是這麼扯的謠言，讓陳怡君大嘆，手段真的不要這麼髒。

陳怡君也於臉書說明，過去曾擔任王世堅立法院助理，在立院的日子雖然不長，但也跟王學到很多，王問政有力，嚴待官員，厚待鄉親。且王做人有情有義，在第一次告訴王要選議員時，王就大方鼓勵，給她溫暖，所以這次責無旁貸一定要出來支持王世堅。

陳怡君批評，她介入士林、大同區立委初選，讓有心人刻意找地方人士抹黑是「黃承國小三」，真的太離譜了，黃過去擔任黨部主委時，她是黃的執行長，全體同仁認真努力工作，黃帶領黨部努力打選戰，讓27席議員全壘打，也輔選總統蔡英文連任，「黃承國是我最敬重的老闆」。

陳怡君痛批，相較於有人在岡位上不努力為民服務，反而成天造謠生事，讓一場立委初選成為漫天抹黑的選舉，實非常令人不齒，也失民主風範。「我陳怡君生平最討厭小三，我也不是黃承國小三！再有人亂放話我將提告！並請民眾幫我擷取放話證據，我會提供獎金致謝。」