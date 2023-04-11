精剛聚焦鎳、鈦合金的產品市場拓展，受惠自製產線生產能力愈趨穩健，助攻出貨動能，今年度首季營運表現持續穩健成長；銷售市場涵蓋歐美航太、國防及系統產業先進國家，藉由歐美市場的成功開發，預期未來可開拓更多全球同類型產業於中東及日本市場的機會。

本月接單在景氣與需求好轉下，帶動產品接單暢旺。歐美市場除既有業務穩健成長外，疫後需求也強勁回升；隨終端的需求恢復，航太相關供應鏈客戶也積極備貨。此外，精剛也積極配合國家國防自主發展需求、內需國防商機亦蓬勃發展，進一步帶動精剛業績成長。