緯軟指出，3月來自互聯網及新能源智慧車客戶的收入仍穩健增長，推動單月營收創歷史新高，年增9.2％；第1季營收20.65億元，年增12.4％。公司估計，第1季將是年度低點，第2季有機會小幅上揚，全年營運仍將維持正向。

精誠第1季營收主要貢獻來自於金融業、政府公部門、國營事業等企業或組織的數位轉型需求。此外，後疫時代持續增長的網購趨勢，也帶動電商雲服務事業成長，並為營收帶來貢獻；隨著企業雲服務需求增加，企業的資安防護需求大增也帶動營收成長。另外，去年大型專案遞延驗收以及企業購併陸續展現綜效，也是第1季營收成長的原因。

精誠指出，第2季目前成長動能持續穩健增長，第2季正式推出的電商多通路管理平台OneEC，目前已經有多家品牌商使用，可望為電商雲服務帶來另一波業績成長，此外，亦將聚焦推廣資安服務、數據服務、雲端服務、軟體開發服務、維運服務等5大新型態服務；持續發掘軟體人才，強化「雲端力」、「微服務力」、「數據力」、「演算力」、「軟體力」、「資安力」等6大能力，並擴大與生態圈的伙伴合作。