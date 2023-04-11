以合庫金今年前3月稅後純益50.33億元來看，較去年前3月稅後純益44.7億元，成長5.63億元，年增率12.59％。

其中，主要是子公司合庫銀行獲利最為亮眼，今年前3月稅後純益46.57億元來看，較去年前3月稅後純益38.83億元，成長7.74億元，年增率19.93％。

其他子公司中，合庫資產前3月稅後純益0.86億元，合庫票券前3月稅後純益為-0.59億元，合庫證券前3月稅後純益0.41億元，合庫人壽前3月稅後純益3.00億元，合庫投信前3月稅後純益0.03億元。

台達電3月營收轉佳 帶動首季營收年增12.5％
六角Q1營收10億元 年增1.6％
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