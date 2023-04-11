俄軍用多管火箭砲系統攻擊烏克蘭

由於中國拒絕譴責俄羅斯攻打烏克蘭，又表明雙方將加強夥伴關係和戰略合作，美國等西方國家不斷質疑，北京是否在秘密提供俄方軍武。然而，如今消息傳出，私下和俄羅斯協商，打算秘密提供莫斯科大批武器的，竟然是美國的長期盟友埃及。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）和《商業內幕》（Business Insider）10日報導，2月到3月間在Discord平台上外洩的最高機密文件顯示，埃及和俄羅斯在密議軍售案。

其中一份標示2月17日的檔案詳細記錄了埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）和高官間交談，討論要賣武器給俄羅斯的對話。當時塞西下令，要生產多達4萬枚火箭砲，以秘密運往俄羅斯。他並指示官員，要對生產和運輸大批武器保密，以免和西方發生問題。

而埃及是美國在中東最親密的盟友之一，1年接受美國超過10億美元（近305億台幣）軍援。不過，在塞西的統治下，埃及正與俄羅斯加強關係。無論如何，美國已說，並沒有證據顯示，埃及賣了俄羅斯4萬枚火箭彈。

Leaked intelligence document shows that Egypt, a longtime US ally, secretly planned to provide Russia with 40,000 rockets and gunpowder: report https://t.co/tX5siEla7N — Insider Military and Defense (@insidermildef) April 11, 2023

由於從去年2月24日開始，俄軍和烏克蘭部隊久戰已超過1年，雙方都面臨彈藥日益枯竭的窘境，並都在設法獲得外援。

埃及外交部發言人齊德（Ahmed Abu Zeid）在被問及相關文件時說，從一開始，開羅就保持不捲入這次俄烏危機的立場，並致力和兩國維持同樣的距離。他並強調，埃及力促雙方停戰，同時透過協商取得政治解決方案。

不過，因事涉敏感，而要求匿名的美國政府官員說，他們並未看到埃及的軍售計畫付諸實現。