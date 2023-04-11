大陸界面新聞11日報導，大陸出現近60年來首次人口負增長後，2022年各省市區人口變動情況引人關注。

人口自然增長為正的省分多數分布在更重視傳統生育文化的南方和西部省分，顯示經濟水準並非生育意願的決定性因素。這對「越發達，越少生」的觀點提出了挑戰。也提醒決策者在制定支持生育政策時，除了考慮生養子女經濟負擔，也不能忽視生育文化建設的重要作用。

界面新聞報導，截至目前，已有29個省分發布了年度國民經濟和社會發展統計公報，並公布了常住人口相關數據。尚未發布公報的寧夏和西藏兩個自治區，從兩地統計局也拿到相關數據。

在大陸全國人口負增長背景下，界面新聞梳理31個省分完整的人口數據發現，雖然2022年有17個省分常住人口依然增加，但人口自然增長為負的省分已升至20個，這意味著2022年多數省分實際是依靠省際間的人口競爭實現了常住人口增加。

從常住人口規模看，廣東省繼續穩坐第一把交椅。

2022年，廣東省常住人口為1億2656.8萬人，占全大陸人口總量的8.97％，常住人口數量繼續保持第一位。其中，戶籍人口為1億0049.7萬人，增加102.8萬人，增長1.03％，成為大陸全國常住人口與戶籍人口同時達到過億體量的省分。

2007年，廣東省人口首次超過河南省，成為大陸第一人口大省，這一地位已維持了15年。2022年，山東省常住人口為1億0162.79萬，比廣東省少2000多萬。河南省則以9883萬人，位居第三。

從增長量上看，2022年浙江省常住人口增加37萬，位居大陸首位。緊隨其後的是安徽省和江西省，分別以14萬和10.58萬位居第二、第三。

在大陸全國人口負增長背景下，常住人口的增減很大程度上反應了地區經濟的發展和對人口的吸引力，因而廣受關注。2022年，大陸共有17個省分常住人口增加，但除了位列前三的三個省分增長數超過10萬，其餘省分增長量均在10萬（含）以下，4個省分增長量在1萬左右，這顯示2023年這些省分極有可能出現常住人口負增長。

值得注意的是，常住人口增加的省分既有經濟發達的東部省分，也有相對落後的西部地區。除上海市外，長三角地區的浙江省、江蘇省和安徽省常住人口均保持增加；同時，西部省分四川省、雲南省、寧夏自治區、青海省等常住人口也有小規模增長。這顯示，人口向經濟發達地區流動與勞務輸出地人口回流現象，在2022年同時存在。

此外，東北三省和京津冀地區常住人口在2022年都出現減少。遼寧省常住人口減少最多，為32.4萬。而東北三省2022年常住人口總共減少86.08萬。

人口自然增長受出生和死亡數影響，反應人口規模變化的長期趨勢。如果人口自然增長數為負，意味著人口增長慣性可能已經耗盡。

界面新聞稱，2021年，大陸有11個省分人口自然增長率為負，2022年，自然增長率為負的省分迅速上升為20個。