取之於社會、回饋於社會，中國時報、旺旺友聯產物保險公司攜手舉辦的「讓爺奶成為心中的寶」，今（11日）在新北仁愛之家熱鬧開唱，現場唱著一首首膾炙人口的經典歌曲，讓台下的長者們聽得如癡如醉、連連叫好；旺旺友聯副總經理曹聖光表示，今年適逢旺旺友聯成立60周年紀念，規畫在北中南東各辦一場公益演唱會，後續視迴響在決定是否加場舉辦。

該場公益演唱會邀請了藍如潔、康雅嵐、阿雀姨、黃金蓮、蘇霈等資深藝人，在現場演唱了包括「夜上海」、「港都夜雨」、「空笑夢」、「熱情的沙漠」等十幾首膾炙人口的國台語經典老歌。

曹聖光表示，今年適逢旺旺友聯成立60周年，所以特地擴大舉辦公益活動，預計在北中南東舉辦4場公益演唱活動，在新北仁愛之家舉辦的公益演唱會是首發場，後續會再看迴響如何決定是否加場。

新北市社會局表示，非常感謝旺旺友聯產物保險公司召集公益演唱團隊到新北市仁愛之家表演，「長輩就是新北市的寶貝」，新北市政府打造高齡友善城市，讓長輩安居及安心，也感謝旺旺集團長期關注公益，舉辦演唱會陪伴長輩一同度過美好時光，在後疫情時代帶來一首首的好歌帶給長輩療癒和滿滿幸福，留下一個美好的回憶。