每個人都有不同的個性與脾氣，命理網站《靈匣網》分享，生肖屬雞、鼠和豬的人個性比較敏感多疑，常常容易想太多，導致身邊的人都搞不懂他們在想什麼，不知道要如何和他們相處，甚至會因此和這3個生肖的感情越來越疏遠。

▎生肖雞

屬雞的人個性較為敏感多疑，且有「感情潔癖」，不管是友情還是愛情，只要發現自己在對方心目中的地位不再重要，或是不像以前一樣高了，他們就會開始鑽牛角尖，就算沒有第三者介入這段感情，他們也無法接受，如果不改變這樣的個性，很可能會嚇跑不少朋友。

▎生肖鼠

屬鼠的人因為個性敏感多疑，有時候別人一句無心的話就會惹怒他們，於是自己一個人開始生悶氣，讓身邊的人都困惑不已，尤其是屬鼠的女生，生氣時總是對別人愛理不理，朋友都不知道該如何和她們相處，時間久了，可能兩個人的感情就會因此漸行漸遠。

▎生肖豬

屬豬的人擁有一顆玻璃心，不但多愁善感還敏感多疑，非常容易受到負面情緒影響，就算事情不是發生在他們身上，當事者也輕描淡寫地帶過，但他們的反應卻十分強烈；屬豬的人內心十分脆弱，也很容易自我懷疑，這樣的個性讓他們較難交到朋友，人生較為孤獨。