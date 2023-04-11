雄獅受惠去年10月中國境開放，去年第四季營收回升至15.49億元、創近11季高點，約恢復至疫前2019年同期71.29億元的22％。2023年前2月自結合併營收21.11億元、年增達近4.71倍，為近3年同期高點，約恢復至疫前2019年同期45.4億元的47％。

觀察雄獅去年第四季各產品線營收，與疫前2019年同期相比，以國旅維持主力、且優於疫前達1.29倍最強，入境旅遊恢復至疫前4成居次，日本、歐洲、美加線恢復至疫前15％、13％、11％，復甦動能較為明顯。

進一步觀察雄獅集團近4年員工人數變化，疫前2019年底達3414人，隨後受疫情衝擊連2年下降，2021年底降至1658人。去年因應邊境解封後復甦需求重新擴增人力，去年底回升至1880人，至今年3月再回升至2077人。

雄獅集團財管處總經理黃國瑜表示，旅行社出團數恢復速度與航班運量息息相關，目前航班運量約恢復至疫前5成。由於航空業及各地機場亦面臨缺工問題，後續恢復速度需視航空公司規畫及各地區開放狀態，目前判斷明年初很有機會恢復2019年時的疫前狀況。

黃國瑜指出，雖然受限於航班運量問題，首季復甦動能仍集中於日本等主力產品線，但原先預期動能將趨緩的國旅需求亦持續暢旺，使整體恢復狀況優於預期。根據目前接團量觀察，第二季狀況仍然不錯，預期營運可望逐季好轉，全年營收恢復至疫前逾5成水準應無問題。

對此，雄獅重啟國內門市及海外據點布局，目前全台實體門市約17～18家，今年規畫新展10～12家。同時，也重啟海外據點布局，續去年新設韓國子公司外，將聚焦建構客源地與目的地產業生態系，規畫於越南、印尼、關島、倫敦等地設立子公司。

同時，雄獅轉投資的旅天下，以通路、產品加盟方式發展國內外整合性旅遊服務，與在地小型旅行社結盟共榮。旅天下目前已與29間通路加盟商合作，今年可望躍增至50家，目標2025年再翻倍達100家。產品加盟商目前已有45家，今年可望倍增至100家。

雄獅表示，過去全台實體門市曾達80家，因位處黃金地段且斥資重金裝潢，占整體費用支出頗大比率。未來可透過旅天下拓展加盟門市，雄獅則提供中後台環境、配合長期服務標準及客戶承諾等因素，可發揮相同效果、並得以有效控管成本。

旅天下規畫本季申請公開發行、第三季登錄興櫃，力拚成為疫後首間掛牌旅行社。對於未來集團人力規模預期，雄獅表示目前規畫控制在約2400人左右，在兼具營運復甦、業務發展及人力負荷等因素下，營運費用控管為今年聚焦重點。