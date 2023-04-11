曾敬驊（左起）、宋芸樺、彭千祐劇中組打怪小組。（粘耿豪攝）

楊謹華在劇中演不良媽媽頗有喜感。（粘耿豪攝）

曾敬驊為戲勤練書法。（粘耿豪攝）

宋芸樺劇中演兩光女警，被虧像烏龍派出所。（粘耿豪攝）

彭千祐劇中演高冷學霸。（粘耿豪攝）

彭千祐（左起）、楊謹華、曾敬驊、宋芸樺、侯彥西今為戲造勢。（粘耿豪攝）

曾敬驊、宋芸樺、彭千祐、楊謹華、侯彥西今（11）日出席《不良執念清除師》首播記者會。談起每個人的執念，宋芸樺爆料和楊謹華一起去露營，楊謹華嬌嗔「不敢一個人洗澡」，讓主持人黃子佼忍不住問：「所以平常是老公陪你洗澡嗎？」楊謹華羞說：「因為在野外比較暗，在家裡有空可以和老公一起洗。」楊謹華則反過來告狀宋在片場太好動、講話講不停，宋自招，「我很常擔任康樂股長，因為臉皮比較厚一點。」

楊謹華和曾敬驊劇中飾演一對母子，導演透露因為2人有「母子臉」，所以湊對。曾敬驊為了在短時間拉近與「媽媽」的距離，準備了很多冷笑話，還會發軟糖收買劇組，楊謹華笑說：「這是我這輩子聽過最多笑話的一陣子。」楊謹華透露在電影《返校》看到曾的演出就很喜歡他，這次合作發現2人有許多地方相似，「對表演上堅持和糾結的點，他會跟我分享，我跟他解釋，好像也在跟自己對話；我糾結的點他也都能get到。」

曾敬驊先前在電影《刻在我心裡的名字》獻出和陳昊森的男男之吻，這回在劇中則是獻出和女生的螢幕初吻，和宋芸樺有場「CPR之吻」。宋芸樺說吻戲還能控制表情呼吸狀態，但那場劇情是要為曾敬驊做CPR，會忍不住真的往他嘴裡吹氣，曾敬驊則是要控制不讓雙頰鼓起，「因為我是演昏迷的人，她送氣進來的時，我要把氣從鼻孔排出去。」2人因此被虧進行了親密的「氣體交流」。

2人的「CPR之吻」其實是一場慘絕人寰的車禍橋段，拍攝時天氣寒冷下雨，曾敬驊冷到手抖，所有拍攝燈光都盡量轉向他給予溫暖，導演一喊卡，宋芸樺就會貼心地送上大衣毛巾，關心他的身體狀況。

《不良執念清除師》將於4月15日起每週六晚間8點，愛奇藝國際版全網獨播，VIP搶先看兩集，八大戲劇台每週六晚間8到10點連播兩集。