有業者在苗栗縣頭份市設置儲能設備場，日前因為副議長張淑芬等人揭發，才知業者違法施工。目前已知頭份、苗栗市各有1處儲能場，苗栗縣府11日舉行縣務會議，縣長鍾東錦認為儲能設備有安全、環保等疑慮，指示工商發展處協調台電在業者申請時，應通報列管，並研擬自治條例，盼藉此加強把關。

中央制定的法規標準，若要設置儲能系統設施，開發土地必須在都市計畫工業區、科技產業園區以及編定工業區等區域。有業者去年在頭份市東庄里，規畫裝設6座儲能貨櫃，近日進場施工，不料挖空道路地基，引發張淑芬等人關注，發現業者未依規定申請施工，要求業者即刻停工。

根據縣府調查，頭份儲能開發案場域，屬都市計畫甲種工業區，必須依法向縣府提出申請，但業者僅以台電併聯電網技術層面審查通過後，就自行動工施作，後續由地方民代揭露違法施工，縣府才得知業者違法開發。

苗縣府11日舉行縣務會議，縣長鍾東錦關心此議題，他認為儲能設備攸關安全、環保等問題，但業者申請設置，地方政府卻渾然不知，他指示研擬自治條例，同時要求工商發展處協調台電取得共識，並由工商處、台電以及消防局建立橫向審查機制平台，藉此有法源基礎加強把關。

縣府工商發展處指出，目前苗縣有2處儲能設備場分別在苗栗市、頭份市，頭份場因為副議長張淑芬等人陳情，縣府7日前往會勘，已依法裁處並請業者停工；另外，苗市場雖有提出申請，但縣府要求補正計畫，透過空照圖發現已完工。

工商處表示，兩案都依都市計畫法處罰6萬元，目前已與台電達成協議，未來儲能業者得申請併聯審查，由台電行文縣府錄案列管，並請業者舉辦說明會，邀請在地公所、代表會、居民與鄰里長列席，最後在送電營運前，得由台電與縣府相關單位查驗後才可正式啟用。