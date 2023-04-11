非得等路邊違停車開走才能過？有駕駛之前行駛在台北市北投區某路段，卻因為前方路邊有輛違停車輛，導致他得將車「跨越雙黃線」繞過該違停車，沒想到這樣一個動作，卻遭到後方疑似騎機車的民眾檢舉，而他收到「民眾舉發」罰單，不禁疑惑問，以後遇到路邊違停車「是否大家都不要動，等警察來排除了再開走是嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示日前在台北市北投區一處路段上，因前方有輛違停路邊的轎車，導致他必須「跨越雙黃線」繞過去，豈料，這樣的動作卻遭到民眾舉發收到罰單「跨越分向限制線駛入來車道」，讓他上網求問「有什麼方式可以不會開到對向車道的方式過去」，並且認為以後若在路上遇到「路邊違停車」的狀況，是否「大家都不要動，等警察來排除了再開走是嗎？」。

駕駛因跨越雙黃線繞開違停車，卻慘遭後方疑似騎機車民眾舉發，讓她收到罰單感嘆「以後別動先報警？」。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「就等違規的車走」、「只能說真的倒楣」、「停在原地，等後方車越線換你檢舉…」、「支持檢舉，只是有些太超過了」、「譴責違停，支持檢舉，但這個逼不得已，我覺得可以申訴，我也不會檢舉這種不可抗力的違規」、「只能在原地等違停車排除」、「看視角，應該是摩托車檢舉」、「遇到後車是檢舉磨人，的確只能等車道淨空再走了」。