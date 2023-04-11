主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35％，雖然增幅較上月放緩，但仍維持2％以上通膨警戒線；此外，與民眾生活息息相關的17項重要民生物資CPI，3月漲幅擴大破6％，從上月5.56％上升至6.12％。

主計總處表示，3月CPI上漲2.35％，主要是休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，加以外食費、水果、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲所致；不過，油料費、通訊設備及蔬菜價格下跌，抵銷部分漲幅。

民眾近來關心的雞蛋、豬肉價格，分別上漲26.52％與7.32％，雞蛋不僅漲勢擴大，且已經連續17個月呈雙位數成長；主計總處官員表示，政府進口雞蛋，接下來會舒緩國內雞蛋供給的壓力。

值得注意的是，行政院關注的17項民生重要物資中，沙拉油的價格漲勢比豬肉還要兇、漲幅達15.8％。

若扣除蔬菜水果，漲2.24％，再剔除能源後 之總指數(即核心 CPI)，漲2.55％，顯示物價上漲壓力仍大。