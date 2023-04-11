長園科表示，受惠於UPS （Uninterrupted Power Supply）不斷電鋰鐵電池系統於半導體產業客戶的安裝腳步不停歇，帶動公司旗下鋰鐵電池模組出貨暢旺，貢獻3月及第一季營收繳出上櫃以來新高成績。

長園科持續看好鋰鐵電池之UPS系統於半導體產業市場的滲透率提升，積極擴大業務接單動能，目前除了主要國際半導體龍頭廠商客戶的訂單需求增加，整體施作工程如預期進度外，亦接獲更多其他半導體產業客戶之UPS系統鋰鐵電池模組訂單，有助公司長期營運正向發展。

根據經濟部能源局2022年《全國電力資源供需報告》指出，2021年度用電量為2,834億度、年增4.5％，為近10年來最高漲幅，凸顯台灣電力問題愈發緊繃，尤其2022年3月受人為疏失而導致全台大停電，影響半導體、鋼鐵、面板、石化等產業營運虧損規模達百億元，近日又有因高壓線斷線突發停電，加上夏季用電高峰即將到來，因應未來包含工業發展、物聯網、電動車、家庭等用電需求持續高漲，各國陸續祭出綠能建設、強韌電網等政策，將提升對於穩定且可控的再生能源需求持續攀升，進一步創造儲能系統相關供應商龐大的市場商機，將有利於長園科業務開拓的環境。