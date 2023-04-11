首季出口977.5億美元 年減19.2％ 17:242023/04/11 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部公布首季海關企出口情況，其中出口977.5億美元，年減19.2％，創下2020年來首季出口最大衰退幅度。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台達電3月營收轉佳 帶動首季營收年增12.5％ 大陸首兩月汽車出口量年增1.4倍 進口量年減33.7％ 玉山金控首季獲利60.4億 年增近四成 #首季 #億美 #出口 #財政部 #海關 也許您會感興趣 推薦閱讀 中磊3月、首季營收 均創同期新高 17:432023/04/10 財經 H1年增趨勢不變 智易3月、首季營收連袂創同期新高 17:522023/04/10 財經 《光電股》晶睿3月營收雙降 首季仍年增3成寫同期高 07:582023/04/10 財經 連7黑！3月出口352億美元 年減近2成 16:192023/04/11 財經 ATM領6000注意！「3情況」提款恐失敗 解決方式曝光 07:432023/04/10 政治 阿聯酋斥資4億美元 收購Uber中東子公司超級app 00:432023/04/11 財經 避險氣氛升溫 全球貨幣市場基金連六周吸引資金流入 09:002023/04/11 財經 《半導體》聯電3月營收月增4.88% Q1季減2成略低於預期 15:392023/04/10 財經 《國際產業》首季電動車銷量暴增逾80% BMW：未來金雞母 15:592023/04/11 財經 《光電股》惠特最疲首季 法說前外資1動作 13:182023/04/11 財經 《生醫股》保瑞3月、首季營收 雙創新紀錄 09:482023/04/10 財經 全球和平面臨風險 陸籲：停止利用武器出口干涉他國內政 10:212023/04/11 兩岸 獎勵促參 金擘獎今年特優增至兩名 11:512023/04/10 財經 日本三菱籌資6.92億美元在寮國蓋風電場 00:432023/04/11 財經 Q1家戶購屋比雪崩創低 新北、桃、高三都僅高於2016年 15:462023/04/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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