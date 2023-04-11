隨著社區高中及繁星入學的蓬勃發展，為了讓基隆的孩子及家長進一步認識基隆區高中職學校特色課程、創新教學及多元學習活動，基隆市政府教育處11日起於「基隆市十二年國民教育資訊網」(https://12basic.kl.edu.tw)舉行基隆市學校特色線上博覽會，本次博覽會以「打造國際移動力的優質學校」為主題，並協助孩子適性選擇未來進路，接軌國際。

八斗高中日本姐妹校交流。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處說明，在各校特色課程內容中，市立高中部分，中山高中的「模擬聯合國」課程，同學透過扮演各國聯合國代表的角色，深入了解各國政治、經濟及文化，開拓國際視野；安樂高中雙語實驗班連結大專院校，接軌國內外大學全英語授課之趨勢-大學AP全英語授課；暖暖高中鼓勵學生雙語的應用與實作，以個人或團隊合作的計畫導向學習，發展適合自己的學習路徑；八斗高中透過SIEP國際化初階學校的申請、融入聯合國永續發展目標SDGs的學習講座，建構宏觀自信、不斷進步的學子。

聖心高中K-12雙語課程。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

在私立高中部分，輔大聖心高中的雙語ESL課程，讓學生在浸潤式英語學習環境中訓練流利語感及溝通表達軟實力，與國際接軌；二信高中近年致力於發展各科亮點特色及研創產創課程，學生作品發揮跨域優勢，屢屢於國際賽獲得肯定。

培德工家飯店主廚大師班。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

而國立高中職部分，國立基隆高中除雙語實驗班，並獲教育部核定雙外籍英語教師資源，融入各學科教學活動，提升學生雙語力；國立基隆女中實施部分領域融入雙語教學計畫，培育具備國際理解及跨域力的學子；國立海大附中透過接待外籍學生的機會，進行深度文化交流，提升學生學習英語的動機及信心；國立基隆商工國際貿易科課程，讓孩子培養國際行銷管理、跨境電子商務平台經營及國際商務禮儀之基本能力。

光隆家商幼保科見習。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處處長劉美蘭表示，提升基隆的文教力，讓基隆的孩子可以接軌國際，是基隆各級學校努力的方向。學校可透過國際生交換、締結姊妹校、赴海外短期參訪見習、國際教育認證及導入國際成功教學模式等合作方式，接軌國際全球，涵育國際素養。

劉美蘭並期盼，基隆市國中畢業生與家長，可藉由線上博覽會各校提供的資訊，進一步了解並認同所有在地優質的高中職學校，選擇在地升學。