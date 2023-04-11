桃青年投入永續發展計畫15組團隊授牌。(呂筱蟬攝)

為鼓勵青年返鄉利用所學專業發揮影響力，桃園市青年事務局推出「桃園市112年青年投入永續發展行動計畫」，鼓勵扎根桃園的地方創生青年團隊提出中長期計畫讓家鄉更好，今年共有15組團隊投入原鄉創生、農業創生等領域，11日由青年局長侯佳齡授牌給各團隊，為今年永續行動計畫揭開序幕。

今年獲選的15組青年團隊，關心領域包含原鄉創生、里海共生、農業再生、社區營造、老屋活化、社會關懷、文化保存及河域環境保護等，其中，「慢飛超人布藝young」團隊致力於回收二手牛仔褲進行再生改造，並與紡織廠合作，利用廠內生產過程中產生的多餘物料，建構廢棄布料銀行，另更支持無法投入職場的腦性麻痺青年學習縫紉技藝、網路行銷，促進弱勢青年就業能力，減輕身障家庭與社會負擔。

15日的活動中，也邀請《新莊騷》地方誌主編梁勝欽分享在地品牌行銷、經營，讓地方創生青年團對在品牌經營上注入新想法，同時青年局將舉辦｢世界客家博覽會」地方創生市集，透過活動同步辦理招募說明會，邀請青年團隊設攤和展示商品，擴大地方創生團隊影響力。

青年局長侯佳齡局長，持續推動「青年投入永續發展行動計畫」，結合教育部青年發展署支持與資源，扶持青年行動團隊在地深耕，除了發放獎勵金，後續將進行輔導訪視、參訪見學、諮詢門診及成果交流等，並持續深化與台北市、新北市、基隆市、新竹縣市與連江縣等地青年團隊合作與交流，實踐跨域整合，幫助地方創生青年逐夢。