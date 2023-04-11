【全程字幕】喊選完就要退休！何志偉批「勿讓私事壞了大局」 王世堅怒了沉默五秒怒譙一句 @ChinaTimes ​

民進黨預計17日開始辦理立委初選民調，台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，王世堅也透露，此次將會是最後一次參選立委，之後就要退休了；對此，何志偉今受訪時表示，還是要恭喜王世堅前輩剛剛當選市議員，但立法院、市議員處理事情很不一樣，退休不退休這是私事，不應壞了大局。

何志偉表示，未來每個政黨都期待有更多支持，期待能把席次最大化，也期待國會可以安定的守護台灣，小我部分不是真的理由，真的理由是什麼，要請老前輩回應。

賴清德嫡系立委郭國文日前陪同何志偉掃街拜票，也呼籲王世堅應該把戰力朝向黨外，不要把力氣浪費在黨內；何志偉指出，團結是最大公約數，有不同聲音都期待往更好方向前進，砲火要對外，跟台灣現在處境一樣，應該要一致對外，才能真正的團結，那句話意涵非常深刻，很多訊息在裡面。

何志偉說，明明自己是選區得到史上得票率最高，好好經營認真問政，福國利名都在做，他呼籲，當政治人物就不要當網紅，不要為了聲量做一些讓支持者會累的事情。

王世堅指出，他拒絕賴清德來協調，澄清自己是「堅系」1個人，本次參選與「英賴大戰」無關；對此，何志偉表示，這件事情當然很多前輩都很關心，不要像過去中國蕭美琴被打成那樣，還流眼淚，離開台北政壇離開了10年。

他強調，團結是最大公約數，大家都在忍耐，這事情對方一直逼主席出來是不對的，很明顯他是私事小我，不要用小我亂了大局。