疫情解封後，各國出遊人潮大爆炸，不少旅客習慣在機場或飯店使用免費USB充電站， 但美國聯邦調查局（FBI）警告，手機千萬不要使用公共場所USB孔充電，小心手機資訊外洩，甚至被監控或遭病毒入侵。

國外網站《ZDNet》報導，公共充電USB插孔暗藏危機，它有個名稱叫「juice jacking」，就是指「電池偷竊」，經由USB充電端的病毒軟體可入侵被害人的手機或其他3C設備

FBI指出，民眾使用機場、旅館或購物中心等提供的免費USB充電站，最好三思而後行。因為駭客可以透過USB傳輸，在手機植入病毒或監控軟體，導致手機資訊被竊取還渾然不知。

手機用戶避免淪為受害者，最簡單的方法是不要使用公共USB插口來充電，最好自己攜帶USB線和充電器，直接透過一般電源插座供電，如此可阻擋數據傳輸成為駭客攻擊目標，比直接用USB充電來得安全。

另一種方式，是透過行動電源來傳輸電力，以確保手機、平板電腦和筆電等3C產品不被惡意軟體攻擊。