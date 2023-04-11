藝人小S和黃宣自去年金曲合作大受好評後，今次在時尚品牌Balmain開店時再度碰頭，小S說自上次合作過後就有認真關注黃宣的新作品，黃宣也借花獻佛直接問：「那S姐，我們什麼時候來合作新歌？」但小S大笑說十幾年前可能還會彈彈電子琴，後來老公嫌設計老土與家裡裝潢不搭就收起來了，讓黃宣笑說那不如來合唱？小S馬上拿起手上麥克風說：「之前為了去參加阿妹的演唱會，除了我會的《剪愛》、《聽海》外，我還苦練《母系社會》，結果我問阿妹經紀人川哥演唱會時能不能cue我上去一起唱，他就默默把話題帶走了。」為了證明自己真的有苦練，她現場清唱一段《剪愛》完全沒掉Key，獲得滿堂喝彩；而針對日前李敖女兒李文發文批評小S家吃相難看，沒有餐桌禮儀。小S優雅回應：「我們沒有阻止別人發言的權利，所以我們也有不作回應的權利。」四兩撥千斤展現高EQ風範。

Balmain於Bellavita開設的專賣店。（Balmain提供）

Balmain在台開設首間專賣店，佔地雖為28坪，但完整複製了巴黎總店的設計神髓，店內裝潢與風格也與創意總監Oliver Rousteing的想法十分一致，店內也羅列了相當齊全的春夏服飾與配件，連今年大熱的Unicorn低幫運動鞋，或是結合古歷史文化的繃帶式外套，都相當搶手；值得一提的是，受惠於關稅和匯率影響，台灣專賣店的販售定價可說是亞洲店舖屬一屬二的低，消費者可以不用大費周章飛往鄰近國家搶免稅品，也算是一大福音。