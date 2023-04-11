※穎芳將負責人移送偵辦。（簡銘柱翻攝）

按摩養生館暗藏春色 警逮女按摩師替男客性服務

按摩養生館暗藏春色！臺北市中山分局日前掌握情資，北市吉林路某養生會館疑似有從事色情性交易。立即組成專案小組展開調查、蒐證，7日持搜索票執行查緝，當場查獲女按摩師替男顧客從事半套性服務，現場共計查獲負責人、男客(2名)、女服務生(2名)等5名，並查扣不法所得3萬餘元、帳冊、監視器等證物。

中山分局經多日探查蒐證，掌握該養生會館於網路張貼女按摩師之清涼照片及性交易服務等噱頭吸引顧客上門，警方依據該事證向臺北地方法院聲請搜索票獲准，於7日晚間執行搜索，當場查獲男顧客與女按摩師從事半套性服務之違法性交易，並查扣保險套、色情營業所得3萬餘元、監視器設備及帳冊等證物；全案除依社會秩序維護法裁罰2對男女從事半套性交易者外，並將涉嫌經營色情按摩之徐姓現場負責人依刑法妨害風化罪移送偵辦。

臺北市中山分局強調，對於不法色情行業一定持續嚴厲取締，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法！