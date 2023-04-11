精剛過去一年多來，受惠於歐洲能源危機、地緣政治轉單效益與後疫情時代航太產業復甦，去年精剛全年營收創下歷史新高，達17.7億元，年增59.73%，稅後淨利1.46億元，年增169.72%。精剛全年每股稅後盈餘1.12元，年增加143.48%，公司董事會已通過每股配發0.7元現金股利。

展望今年業績表現預期將持續保持強勁成長動能，包括油氣、國防及航太需求穩定成長，有利新客戶及新應用市場開發；在航太領域方面，疫情結束後旅遊及商務飛行需求大增，進而帶動航太產業供應鏈終端需求；精剛同時積極配合國防自主發展政策，於軍工產業相關商機無役不與，業績持續攀升。精剛首季合併營收已達6.26億元、年增率88.14%，今年全年營運展望持續穩健成長。目前精剛對於已接訂單於第二、三季之出貨已完整掌握，有望推進未來業務的成長動能。

精剛於2021年重新調整營運方向後，進一步於2022年將產品化繁為簡，聚焦於鎳合金及鈦合金材料。精剛預計將於今年完成建置自有鈦合金原料熔煉設備、鍛造及後處理產線，可望提供更完整的產品尺寸覆蓋率，擴大接單內容。