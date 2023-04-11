巨大在自有品牌方面，3月大陸內銷業績出色，其中高級車營收年增60%，表現最為突出。另外，歐洲的電動輔助自行車也有不錯銷售表現，至於美國市場因受需求趨緩及去年同期高基期影響，營收下滑。
展望第2季，雖然進入傳統旺季，不過，歐美區仍在消化庫存階段，業績恐將難有大的表現，也許將出現旺季不旺的窘境。
自行車廠巨大(9921)受惠高級車種在大陸地區銷售成績出色，3月營收回溫至86.22億元，月增51.51%、年減3.55%，首季營收20.14億元，季減4.8%、年減9.52%。
巨大在自有品牌方面，3月大陸內銷業績出色，其中高級車營收年增60%，表現最為突出。另外，歐洲的電動輔助自行車也有不錯銷售表現，至於美國市場因受需求趨緩及去年同期高基期影響，營收下滑。
展望第2季，雖然進入傳統旺季，不過，歐美區仍在消化庫存階段，業績恐將難有大的表現，也許將出現旺季不旺的窘境。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。