巨大在自有品牌方面，3月大陸內銷業績出色，其中高級車營收年增60%，表現最為突出。另外，歐洲的電動輔助自行車也有不錯銷售表現，至於美國市場因受需求趨緩及去年同期高基期影響，營收下滑。

展望第2季，雖然進入傳統旺季，不過，歐美區仍在消化庫存階段，業績恐將難有大的表現，也許將出現旺季不旺的窘境。