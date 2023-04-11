謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，近日探討台灣社會詐騙事件層出不窮，從神棍騙財騙色到假冒檢警各種手法讓民眾防不勝防。資深媒體人許聖梅透露一名從事古董買賣的30歲女網友，在網上分享因敏感體質無法好好入睡，事後遭到一名自稱「陳老師」的網友襲胸，甚至出言想要她當自己的小三。

許聖梅說，該名女網友從小因敏感體質無法好好入睡，藉著報考志願役加入國軍行列，原以為軍中陽氣重能有所改善，沒想到在部隊中天天鬼壓床，不堪其擾的她在論壇靈異版分享親身經驗，引來一位自稱「陳老師」主動聯繫，表示，「因為妳家買賣古董，加上軍中多冤魂，身體濁氣重必須進行調氣。」女網友半信半疑地與男友前去，卻被神棍告知「神明不喜歡妳男友。」

之後，女網友竟隻身前往，被神棍以「我們有未完成的前世孽緣」從背後襲胸，還要她當自己的小三，被神棍洗腦的女網友再度上靈異版提問「陳老師的調氣方式」，沒想到很多網友都揭穿陳老師的招式，還有人指出這名陳老師的本業是外送員，是一名招搖撞騙的神棍，女網友恍然大悟後決定提出告訴。

三峽警局副分局長林子翔也分享「基隆何姓神棍對未成年少女強制性交」，他說當時何姓神棍對未滿14歲的少女恐嚇「不出三日必有死劫」，要少女到他的神壇祭改，在神壇故弄玄虛的氛圍下讓少女落入圈套，最後被神棍性侵得逞，少女家人事後察覺有異後趕緊報警處理。林副局長表示，這名神棍到庭後辯稱雙方是合意性交，好在法官並不採信，加上少女未滿14歲，最後何姓神棍被判處七年六個月的重刑。

林子翔副局長提醒觀眾，神棍通常有一套SOP，首先將被害人叫到宮廟，在昏暗的的燈光環境下，輔以摸骨灌氣等手勢，以失眠、消化不良等常見症狀，讓被害人感覺彷彿被說中了，一步步栽到陷阱中。

近年來除了神棍詐騙，最常見的便是直播主騙財、假冒檢警機關詐騙民眾，林子翔副局長再度提醒觀眾「只要跟錢有關係，必須存疑及求證，有了上述兩個原則便能減少被詐騙的機率。」 心理分析專家邱文仁也表示，「會被詐騙的人通常腦袋不太清晰，因為當下處於心生恐懼或是憂慮的狀態，無法清楚分辨對方的真假。」